На российских дорогах снизилось число ДТП — СМИ

Число дорожных происшествий в России за первое полугодие 2025 года сократилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольший объем аварий зарегистрирован в Москве, Краснодарском крае и Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный страховщиков.
Наибольшее количество ДТП, помимо столицы, в течение отчетного периода отмечалось в Краснодарском крае и Подмосковье. На Москву пришлось 7,7% от общего числа аварий, Краснодарский край — 6,7%, Московская область — 5,6%.
В перечень регионов с высокой аварийностью также вошли Новосибирская область с 3,9% от совокупного количества ДТП, Челябинская область с зафиксированными 2,8% происшествий, Башкирия с долей 2,7% и Ростовская область, на которую пришлось 2,5% от общего числа дорожных инцидентов.
Наиболее частыми виновниками ДТП становились владельцы автомобилей ВАЗ: машины Lada участвовали в 17% аварий. Автовладельцы Toyota фигурировали в 8% случаев, Hyundai — 6%, ГАЗ — 6%, Kia — 5,6%, Renault — 4,2%, Nissan — 4%. Собственники Volkswagen были участниками ДТП в 3% случаев, Chevrolet — 2,8%, владельцы Ford участвовали в 2,5% аварий.
"Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невелика; среди лидирующих по количеству ДТП — бренды Chery с 2% от общего числа дорожных происшествий по ОСАГО, Haval — 1,4% и Geely с 1% аварий.
Наиболее аварийной категорией водителей признаны мужчины 40−49 лет: по их вине в первом полугодии текущего года произошло приблизительно 26% ДТП. В целом мужчины становились виновниками аварий в 83% случаев, а женщины — лишь в 17%.
С начала года, согласно данным страховщиков, увеличилась доля ДТП по вине корпоративного транспорта — в первом полугодии 2025 года на них пришлось 21% всех инцидентов, тогда как за весь прошлый год данный показатель составлял 18%.
Читайте материал по теме: Водителей предупредили об изменении страховых правил оформления ДТП.