Биолог Лукашев: комары-переносчики Чикунгуньи обитают под Краснодаром

Комары, которые способны распространять вирус чикунгунья, обитают в Краснодарском крае. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского Университета Александр Лукашев.
«В России водятся такие комары, которые могут переносить этот вирус. Они к нам пришли в 2008 году в Сочи. Их тогда завезли на кораблях вместе с грузом. Сейчас они распространяются на север — дошли уже до Краснодара и до северного побережья Черного моря. В других регионах страны комары, которые могут переносить вирус чикунгунья не водятся. Там в принципе вспышка этого заболевания невозможна, из-за низких температур — их яйца просто замерзают. Поэтому в Краснодарском крае теоретически возможность распространения вируса существует», — сказал собеседник издания.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев сообщал aif.ru, что вирус чикунгунья, стремительно распространяющийся в Китае, в переводе на русский язык обозначает «быть согнутым», поскольку поражает суставы заразившегося человека.
До этого стало известно, что на фоне распространения вируса чикунгунья власти Китая задействовали меры, напоминающие практики, которые были при пандемии COVID-19.