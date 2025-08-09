Биолог Лукашев: комары-переносчики Чикунгуньи обитают под Краснодаром

«В России водятся такие комары, которые могут переносить этот вирус. Они к нам пришли в 2008 году в Сочи. Их тогда завезли на кораблях вместе с грузом. Сейчас они распространяются на север — дошли уже до Краснодара и до северного побережья Черного моря. В других регионах страны комары, которые могут переносить вирус чикунгунья не водятся. Там в принципе вспышка этого заболевания невозможна, из-за низких температур — их яйца просто замерзают. Поэтому в Краснодарском крае теоретически возможность распространения вируса существует», — сказал собеседник издания.