Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Лев Гимов, старейший художник Иркутской области

Прощание с художником состоится в Иркутске 9 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Умер Лев Гимов, старейший художник Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве культуры, мужчина был ярким представителем иркутской художественной школы, талантливым художником и педагогом, чья жизнь тесно переплелась с развитием изобразительного искусства Приангарья.

Умер Лев Гимов, старейший художник Иркутской области.

За свою долгую творческую деятельность продолжительностью семь десятков лет, Лев Гимов написал большое количество живописных и графических работ. Тематика его творчества разнообразна: пейзажи озера Байкал, деревянная архитектура Иркутска, а также темы, связанные с историей страны.

— Прощание со Львом Борисовичем состоится в субботу, 9 августа, в 10:00 по адресу: улица Тимирязева, 38/2, — говорится в сообщении.

Министерство культуры Иркутской области выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Льва Борисовича.