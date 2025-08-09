Умер Лев Гимов, старейший художник Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном министерстве культуры, мужчина был ярким представителем иркутской художественной школы, талантливым художником и педагогом, чья жизнь тесно переплелась с развитием изобразительного искусства Приангарья.
Умер Лев Гимов, старейший художник Иркутской области.
За свою долгую творческую деятельность продолжительностью семь десятков лет, Лев Гимов написал большое количество живописных и графических работ. Тематика его творчества разнообразна: пейзажи озера Байкал, деревянная архитектура Иркутска, а также темы, связанные с историей страны.
— Прощание со Львом Борисовичем состоится в субботу, 9 августа, в 10:00 по адресу: улица Тимирязева, 38/2, — говорится в сообщении.
Министерство культуры Иркутской области выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Льва Борисовича.