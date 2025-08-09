Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском аэропорту задерживаются около десятка рейсов

Самолеты с опозданием прилетели в Омск.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 августа, Омский аэропорт предупредил своих пассажирах о поздних вылетах и отлетах шести авиарейсов.

Как пояснили в аэропорту, с опозданием в Омск прилетели рейсы из Сочи. Задержка произошла в связи с введенными там ранее ограничениями на прилет и вылет самолетов. Соответственно в обратный путь воздушные суда также отправятся с отставанием от графика — в Сочи задержаны рейсы «Уральских авиалиний» и «Смартавиа».

Также из-за позднего прибытия в Омск задерживаются рейсы в Москву «Уральских авиалиний» (борт вылетит в 8:40 вместо 6:30), Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» (в онлайн-табло указано, что вылет должен был состояться в 7:40 вместо 6:40, однако борт пока не вылетел). С 8:50 до 10:00 отложен рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, туда же задерживается рейс «Уральских авиалиний».

За всеми изменениями пассажиров попросили следить по онлайн-табло. Ранее «КП Омск» сообщала, что авиасообщение из Омска отставало от расписания и вчера.