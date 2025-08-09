В Омском аэропорту задерживаются около десятка рейсов

Как пояснили в аэропорту, с опозданием в Омск прилетели рейсы из Сочи. Задержка произошла в связи с введенными там ранее ограничениями на прилет и вылет самолетов. Соответственно в обратный путь воздушные суда также отправятся с отставанием от графика — в Сочи задержаны рейсы «Уральских авиалиний» и «Смартавиа».