В Омском аэропорту задерживаются около десятка рейсов

Сегодня, 9 августа, Омский аэропорт предупредил своих пассажирах о поздних вылетах и отлетах шести авиарейсов.
Как пояснили в аэропорту, с опозданием в Омск прилетели рейсы из Сочи. Задержка произошла в связи с введенными там ранее ограничениями на прилет и вылет самолетов. Соответственно в обратный путь воздушные суда также отправятся с отставанием от графика — в Сочи задержаны рейсы «Уральских авиалиний» и «Смартавиа».
Также из-за позднего прибытия в Омск задерживаются рейсы в Москву «Уральских авиалиний» (борт вылетит в 8:40 вместо 6:30), Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» (в онлайн-табло указано, что вылет должен был состояться в 7:40 вместо 6:40, однако борт пока не вылетел). С 8:50 до 10:00 отложен рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, туда же задерживается рейс «Уральских авиалиний».
За всеми изменениями пассажиров попросили следить по онлайн-табло. Ранее «КП Омск» сообщала, что авиасообщение из Омска отставало от расписания и вчера.