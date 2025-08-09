В России медики начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

Профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шести лет начнут проводиться в России с 1 сентября 2025 года, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова.
Ранее подобные процедуры осуществлялись для несовершеннолетних с 14 лет.
«В России с 1 сентября будут осуществляться обязательные профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шестилетнего возраста, что является важным и обоснованным шагом в направлении укрепления здоровья подрастающего поколения», — сказала депутат, слова которой приводит РИА Новости.
Власова отметила, что подростков с 13 лет такие осмотры будут проводится каждый год. По её словам, в настоящее время складывается тревожная тенденция, при которой у молодых людей всё чаще выявляются нарушения репродуктивной функции.
Депутат пояснила, что указанная ситуация имеет комплексный характер, и на здоровье могут влиять экологические факторы, неправильное питание и чрезмерные психоэмоциональные нагрузки. Парламентарий подчеркнула, что раннее обнаружение отклонений в репродуктивной функции является также стратегическим вопросом, связанным с демографической устойчивостью страны.
«При позднем выявлении — в 14 лет и позже зачастую упускается драгоценное время, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными», — уточнила Власова.
Она обратила внимание, что подразумевается не вмешательство, а выстраивание эффективной системы профилактики, направленной на сохранение репродуктивного потенциала будущих поколений.
Напомним, в июле 2024 года в Госдуме предложили предоставлять матерям с детьми до 7 лет дополнительный оплачиваемый выходной день в два месяца для прохождения медицинских осмотров ребёнком. Согласно порядку, утверждённого Минздравом, в первые шесть лет жизни несовершеннолетние должны посещать ряд специалистов.