Губернатор Аляски заявил о готовности принять Трампа и Путина для переговоров

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил о готовности штата провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
В своем сообщении в социальной сети X Данливи отметил, что проведение обсуждений глобального значения на Аляске является логичным, так как штат исторически служил мостом между странами и остается важным центром для дипломатии, торговли и безопасности.
— Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира, — написал Данливи.
Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.