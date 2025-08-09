Кондрахин: врачи не увидели бы проблем у пилота перед полетом на Камчатке

«ЭКГ не делают каждый раз. Если сердце здоровое, то там никаких изменений не покажет. А если больное, то оно показывает, а в таких ситуациях человек обычно уже сам жалуется. А здесь могло произойти просто роковое стечение обстоятельств. То есть у человека не было предпосылок заболеваний. Организм еще себя чувствовал в определенный момент хорошо, а потом произошли внешние какие-то факторы, например, тромб либо спазм сосудов, обезвоживание. Привело к образованию тромба и сосуд, который более-менее нормально работал, в экстремальной ситуации не смог обеспечить сердце необходимой кровью. То есть это роковая случайность», — сказал собеседник издания.