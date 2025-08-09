Кондрахин: врачи не увидели бы проблем у пилота перед полетом на Камчатке

Умерший пилот вертолета Robinson миллионер Игорь Кан, посадивший вертолет, мог скончаться от роковой случайности, которую перед полетом врачи могли и не выявить. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Ранее сообщалось, что пилот вертолета Robinson совершил вынужденную посадку у подножья вулкана Крашенинникова, а затем скончался. Отмечается, что во время полета летчику стало плохо, однако он смог посадить судно.
«ЭКГ не делают каждый раз. Если сердце здоровое, то там никаких изменений не покажет. А если больное, то оно показывает, а в таких ситуациях человек обычно уже сам жалуется. А здесь могло произойти просто роковое стечение обстоятельств. То есть у человека не было предпосылок заболеваний. Организм еще себя чувствовал в определенный момент хорошо, а потом произошли внешние какие-то факторы, например, тромб либо спазм сосудов, обезвоживание. Привело к образованию тромба и сосуд, который более-менее нормально работал, в экстремальной ситуации не смог обеспечить сердце необходимой кровью. То есть это роковая случайность», — сказал собеседник издания.
Кондрахин также назвал причины приступа у погибшего на Камчатке пилота. По его словам, корвалол, который Кан принимал, никак не помогает при заболеваниях сердца.
Позже стало известно, что пилотом вертолета, скончавшимся после вынужденной посадки у подножья вулкана Крашенинникова, был местный рыбопромышленник, миллионер Игорь Кан. Согласно предварительным данным, он отправился в полет со знакомыми, чтобы показать им вид на Кроноцкий заповедник. Отмечается, что пассажиры вертолета не пострадали.
Очевидцы отметили, что предприниматель почувствовал себя плохо еще до поездки, но пил корвалол.