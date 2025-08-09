Липовой: БПЛА «Волчьей стаи» уничтожают командные пункты ВСУ и оружие НАТО

«Будем говорить так, боевые действия показали, что будущее за беспилотными летательными аппаратами, будущее за высокоточным оружием. И те задачи, которые раньше выполняла авиация, теперь могут с успехом выполнять дроны, которые сейчас по радиусу действия позволяют перекрыть радиус действия военных самолетов. И самое главное здесь еще: дешевизна решения таких задач и отсутствие человеческого фактора. Потому что на подготовку пилота до уровня боевых действий, который может выполнять поставленные задачи, требуется много времени и вложений от государства», — сказал Липовой.