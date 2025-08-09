Липовой: БПЛА «Волчьей стаи» уничтожают командные пункты ВСУ и оружие НАТО

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, какие объекты могут быть поражены при тактике БПЛА «Волчья стая», которую начали применять российские войска в зоне СВО.
«Будем говорить так, боевые действия показали, что будущее за беспилотными летательными аппаратами, будущее за высокоточным оружием. И те задачи, которые раньше выполняла авиация, теперь могут с успехом выполнять дроны, которые сейчас по радиусу действия позволяют перекрыть радиус действия военных самолетов. И самое главное здесь еще: дешевизна решения таких задач и отсутствие человеческого фактора. Потому что на подготовку пилота до уровня боевых действий, который может выполнять поставленные задачи, требуется много времени и вложений от государства», — сказал Липовой.
Отвечая на вопрос, какие объекты противника могут быть уничтожены при применении тактики «Волчья стая», генерал-майор ответил, что любые, то есть целью БПЛА, например, могут быть как командные пункты ВСУ, так и хранилища оружия НАТО.
«Дроны запрограммированы, и оператор может направить их в любую точку, как на военные объекты — производственные мощности и складские территории, где могут укрывать боевую технику и вооружение, так и командные пункты, которые сейчас стараются скрыть под землей. Но не всегда у противника это получается», — подытожил Липовой.
Ранее стало известно, что российские военные в зоне СВО применяют тактику «Волчья стая» с использованием беспилотников. Липовой отметил, что данную тактику российские войска переняли у НАТО и Израиля.
Напомним, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, что при тактике «Волчья стая» в атаке военных объектов ВСУ могут быть задействованы до 200 беспилотников.