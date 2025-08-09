Ричмонд
В Омске практически не останется мест, где можно курить

Новые ограничения планируется ввести с осени.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начался очередной виток гонений на курильщиков — «изгоев» в их праве закурить планируют ограничить еще больше. Соответсвующий законопроект подготовил минздрав.

Согласно проекту постановления, список мест, где нельзя, курить будет расширен еще больше. К примеру, под запрет попадут общие помещения общежитий, остановки общественного транспорта, парки, скверы и набережные, пешеходные переходы, на массовые мероприятия.

Отдельная фишка — курить также нельзя будет ближе чем в 15 метрах от жилых домов, остановок, зданий государственной и муниципальной власти, детских и спортивных площадок.

Под запретом во всех этих случаях не только сигареты и папиросы, но и вся остальная никотинсодержащая продукция.

До 15 августа законопроект должен пройти антикоррупционную экспертизу. Если его утвердят, новые ограничения для курильщиков вступят в силу уже с осени.