Около двух миллионов саженцев сосны за сезон выращивают в питомнике Ангарска

Два миллиона саженцев сосны за сезон выращивают в Ангарском городском округе Иркутской области. Проект по созданию крупного лесопитомника реализуется с февраля 2022 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации АГО.
— За три года введены в эксплуатацию четыре теплицы по выращиванию сеянцев, оборудованы поле для закаливания саженцев и склад для хранения готовой к реализации продукции, — говорится в сообщении.
За сезон здесь выращивают около двух миллионов саженцев. Посев и уход за растениями почти полностью автоматизированы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе микроавтобус с 17 пассажирами съехал со склона в озеро Байкал. Девять человек получили травмы. Детей среди пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.