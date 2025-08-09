Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около двух миллионов саженцев сосны за сезон выращивают в питомнике Ангарска

Посев и уход за растениями почти полностью автоматизированы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два миллиона саженцев сосны за сезон выращивают в Ангарском городском округе Иркутской области. Проект по созданию крупного лесопитомника реализуется с февраля 2022 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации АГО.

— За три года введены в эксплуатацию четыре теплицы по выращиванию сеянцев, оборудованы поле для закаливания саженцев и склад для хранения готовой к реализации продукции, — говорится в сообщении.

За сезон здесь выращивают около двух миллионов саженцев. Посев и уход за растениями почти полностью автоматизированы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе микроавтобус с 17 пассажирами съехал со склона в озеро Байкал. Девять человек получили травмы. Детей среди пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.