Нарколог Исаев предупредил о вреде частого приема аптечных настоек

Аптечные настойки на спирту могут стать причиной алкоголизма. Как рассказал aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, спиться аптечными препаратами можно, если употреблять их не по каплям, а бутылочками.
«Мы нередко наблюдаем именно такую форму зависимости — когда регулярное употребление спиртосодержащих аптечных настоек становится “социально приемлемым” прикрытием для аддиктивного поведения. В аптеке такие препараты продаются без рецепта, стоят недорого, а человек может сам себе объяснять, что “лечится”. Настойка пустырника, боярышника, пиона действительно содержат растительное сырьё, но не менее важен тот факт, что основой всех этих настоек является этиловый спирт (обычно 70%). В стандартной дозе — 20−30 капель — спирта немного. Но если человек употребляет бутылочку, две и более в день, он фактически употребляет эквивалент крепкого алкоголя», — объяснил эксперт.
Нарколог обратил внимание на то, что в терапевтических дозах такие настойки могут быть полезны.
«Этиловый спирт используется как эффективный экстрагент: он хорошо вытягивает биологически активные вещества, эфирные масла, алкалоиды, флавоноиды и т. д. Но важно понимать: в современных реалиях назначение подобных препаратов должно быть строго индивидуальным. Во-первых, с учётом сопутствующих заболеваний (гипертония, болезни печени, ЖКТ). Во-вторых, с пониманием рисков — особенно у людей с зависимостями или склонностью к ним», — сказал эксперт.
По словам Исаева, во многих случаях хорошей альтернативой настойкам могут стать безалкогольные формы — водные экстракты, таблетки, капсулы.
