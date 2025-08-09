Нарколог Исаев предупредил о вреде частого приема аптечных настоек

«Мы нередко наблюдаем именно такую форму зависимости — когда регулярное употребление спиртосодержащих аптечных настоек становится “социально приемлемым” прикрытием для аддиктивного поведения. В аптеке такие препараты продаются без рецепта, стоят недорого, а человек может сам себе объяснять, что “лечится”. Настойка пустырника, боярышника, пиона действительно содержат растительное сырьё, но не менее важен тот факт, что основой всех этих настоек является этиловый спирт (обычно 70%). В стандартной дозе — 20−30 капель — спирта немного. Но если человек употребляет бутылочку, две и более в день, он фактически употребляет эквивалент крепкого алкоголя», — объяснил эксперт.