В аэропорту Челябинска 6 рейсов задерживаются на вылет и прилет, 1 отменен

Об этом сообщается на онлайн-табло.
На вылет задерживаются рейсы СУ 2953 в Сочи (по расписанию в 02:00, расчетное время сейчас — 13:00), А4 6224 в Минеральные Воды (06:45 по расписанию, 12:20 — расчетное время) и ДР 6570 в Москву (оправится в 14:40 вместо 14:00). Отменен рейс СУ 1533 в Москву.
На прилет опаздывают рейсы СУ 2952 (ждали в 01:00, будет в 09:00), А4 6223 из Минвод (05:45 и 11:31 соответственно) и ДР 323 из Сочи (13:20 по расписанию, 14:10 — расчетное время).
По информации Росавиации, вечером 8 августа в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже они были сняты, на запасные аэродромы «ушли» 26 самолетов, выполнявших рейсы в этот город. Минувшей ночью на том же основании закрывали аэропорт Калуги (Грабцево), сейчас ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.