В аэропорту Челябинска 6 рейсов задерживаются на вылет и прилет, 1 отменен

По информации Росавиации, вечером 8 августа в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже они были сняты, на запасные аэродромы «ушли» 26 самолетов, выполнявших рейсы в этот город. Минувшей ночью на том же основании закрывали аэропорт Калуги (Грабцево), сейчас ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.