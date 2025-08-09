Более 14 тысяч мигрантов прошли адаптационный курс в Челябинской области

Программа разработана Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке областного правительства.
Курс включает основы миграционного законодательства (оформление патентов, трудоустройство), правовые последствия нарушений, профилактику экстремизма и наркопреступлений. Мигрантам также рассказывают о культурных нормах, жизни в России и истории взаимоотношений со странами Центральной Азии.
Занятия проводятся на базе ЮУрГУ, МГТУ им. Носова, в паспортно-визовых службах и на предприятиях, где работают иностранцы.
«Наша цель — не просто прочитать лекции, а сформировать взаимное уважение, — отмечает директор Центра Михаил Подобед. — Знание законов и традиций снижает риски конфликтов и повышает безопасность. Адаптация мигрантов — это вклад в стабильность общества».
Центр не заменяет образовательные или юридические услуги, но мотивирует иностранцев изучать русский язык и соблюдать правила. По поручению губернатора Алексея Текслера расширяется сотрудничество с муниципалитетами — соглашения уже подписаны с Троицком, Пластом, Кыштымом и другими территориями.