Более 14 тысяч мигрантов прошли адаптационный курс в Челябинской области

Центр не заменяет образовательные или юридические услуги, но мотивирует иностранцев изучать русский язык и соблюдать правила. По поручению губернатора Алексея Текслера расширяется сотрудничество с муниципалитетами — соглашения уже подписаны с Троицком, Пластом, Кыштымом и другими территориями.