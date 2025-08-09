Генерал Попов объяснил, что означает воздушное перемирие

«Обе стороны должны воздерживаться от использования воздушного пространства соседнего государства. То есть соблюдать нормы и правила международных полетов, если такие выполняются. Если рассматривать в конфликте с Украиной, то это значит, что никто не должен наносить авиационные удары по сопредельному государству. Система ПВО работает только в том случае, если суверенное воздушное пространство будет нарушаться тем или иным государством. Если мы сегодня будем проводить границу государств, то ее надо считать по линии соприкосновения войск. На своей территории могут летать свободно, запускать беспилотники, которые будут проводить разведку, но без пересечения линии соприкосновения. Не наносить удары воздушными судами, к примеру, крылатыми ракетами средней и большой дальностью, также не задействовать беспилотники для ударов вглубь страны. Все, что находится в воздухе, не должно пересечь границу. Как только снаряд пересек линию соприкосновения, оказался на чужой территории — это уже нарушение договоренностей», — сказал собеседник издания.