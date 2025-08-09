Самая мощная магнитная буря за последние два месяца началась 9 августа

При этом на оставшийся август ученые прогнозируют в целом стабильную обстановку. Незначительное повышение активности до «оранжевого» уровня возможно 19, 20, 28−30 августа. Однако уже в начале сентября (5 и 7 числа) следует ожидать новых геомагнитных штормов.