Самая мощная магнитная буря за последние два месяца началась 9 августа

Метеочувствительным людям стоит подготовиться к сложным выходным. Ученые предупреждают о продолжительном магнитном шторме, вызванном корональной дырой на Солнце. Так, 9 августа специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили начало прогнозировавшейся ранее магнитной бури.
«Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось», — пояснили эксперты в ИКИ РАН.
Согласно исследованиям специалистов ИКИ и ИСЗФ, в пятницу нашу планету достигли последствия мощного солнечного выброса. Образовавшаяся корональная дыра вызвала одно из наиболее интенсивных геомагнитных возмущений за последний квартал.
Текущий уровень солнечной активности, по данным мониторинга, составляет 7,1/10 баллов. В течение прошедшего дня зарегистрированы четыре вспышки — три класса С и одна более интенсивная класса М.
По оценкам исследователей, магнитные возмущения продлятся более суток. Суббота 9 августа также ожидается «красной» — буря может начаться с 6 утра по Москве. Вероятностный прогноз: 55% — полноценный шторм, 20% — слабые колебания, лишь 25% — спокойное состояние магнитосферы.
При этом на оставшийся август ученые прогнозируют в целом стабильную обстановку. Незначительное повышение активности до «оранжевого» уровня возможно 19, 20, 28−30 августа. Однако уже в начале сентября (5 и 7 числа) следует ожидать новых геомагнитных штормов.
Уточняется, что на первые числа сентября — 3, 4 и 6 — приходятся периоды ожидаемой солнечной активности. Учитывая возможную погрешность долгосрочных прогнозов, метеозависимым гражданам стоит мониторить актуальные сводки за несколько суток до указанных дат.
Напомним, что глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в четверг сообщил о приближении рекордного за последние 60 дней геомагнитного шторма, который ожидается в конце текущей недели.
Ранее KP.RU сообщил, что существует 13-процентная вероятность наблюдения северного сияния в столице и Санкт-Петербурге.