Где до +29°С, а где — локальные дожди? Прогноз погоды в Беларуси на 9 августа

Ветер будет северо-западный от слабого до умеренного, но при грозах порывистый. По температуре у Белгидромета на субботу такие данные: днем — +22..+28°С.
В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» также сообщили, что локальные короткие дожди 9 августа пройдут лишь по востоку страны. Воздух прогреется в этот день от +21 до +27°С, а по юго-западу страны — до +29°С, написали в этом источнике.
Погода в регионах по Белгидромету
Минск. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).
Брест. +26..+28°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).
Витебск. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков — 60−70%), возможна гроза.
Гомель. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).
Гродно. +24..+26°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.
Могилев. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).