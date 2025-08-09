Где до +29°С, а где — локальные дожди? Прогноз погоды в Беларуси на 9 августа

В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» также сообщили, что локальные короткие дожди 9 августа пройдут лишь по востоку страны. Воздух прогреется в этот день от +21 до +27°С, а по юго-западу страны — до +29°С, написали в этом источнике.