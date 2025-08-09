Ричмонд
Где до +29°С, а где — локальные дожди? Прогноз погоды в Беларуси на 9 августа

Днем в субботу, 9 августа, будет преимущественно без осадков, но по востоку Беларуси в отдельных районах стоит ждать небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, рассказали в Белгидромете.

Источник: Смартпресс

Ветер будет северо-западный от слабого до умеренного, но при грозах порывистый. По температуре у Белгидромета на субботу такие данные: днем — +22..+28°С.

В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» также сообщили, что локальные короткие дожди 9 августа пройдут лишь по востоку страны. Воздух прогреется в этот день от +21 до +27°С, а по юго-западу страны — до +29°С, написали в этом источнике.

Погода в регионах по Белгидромету

Минск. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).

Брест. +26..+28°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).

Витебск. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков — 60−70%), возможна гроза.

Гомель. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).

Гродно. +24..+26°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без осадков.

Могилев. +22..+24°С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Переменная облачность. Без существенных осадков (их вероятность — 5−10%).