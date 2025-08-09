Церковный праздник 9 августа 2025: приметы, традиции, запреты

Существуют различные приметы, связанные с этим днем. Например, если в этот день пойдет дождь, это предвещает хороший урожай. Если же погода будет солнечной и ясной, то осень ожидается теплой. Также считается, что если на Пантелеимона у вас возникнут проблемы со здоровьем, стоит обратить внимание на свое питание и образ жизни.