Владивосток стал меньше потреблять алкоголь

Доля пьющих упала на треть, но курение остаётся проблемой.

Источник: Freepik

Во Владивостоке стремительно снижается число жителей, употребляющих алкоголь, сообщает исследование СберСтрахования. За год доля пьющих сократилась с 51% до 30%, что свидетельствует о серьёзном изменении привычек горожан. Этот тренд отражает общероссийскую тенденцию к снижению потребления алкоголя, начавшуюся ещё в 2000-х годах благодаря мерам по ограничению продаж спиртного.

Положительные изменения затронули и отношение к курению: число курильщиков во Владивостоке уменьшилось, хотя 41% жителей всё ещё сохраняют эту привычку. Этот показатель значительно превышает средний по России, что делает борьбу с табакокурением приоритетной задачей для региона.

Жители Владивостока всё чаще осознают вред никотина и несбалансированного питания, выбирая более ответственный подход к здоровью. Горожане активно поддерживают идеи здорового образа жизни, что подтверждается ростом интереса к правильному питанию и отказу от вредных привычек. Эти изменения могут способствовать дальнейшему улучшению качества жизни в регионе.