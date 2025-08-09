Владивосток стал меньше потреблять алкоголь

Во Владивостоке стремительно снижается число жителей, употребляющих алкоголь, сообщает исследование СберСтрахования. За год доля пьющих сократилась с 51% до 30%, что свидетельствует о серьёзном изменении привычек горожан. Этот тренд отражает общероссийскую тенденцию к снижению потребления алкоголя, начавшуюся ещё в 2000-х годах благодаря мерам по ограничению продаж спиртного.