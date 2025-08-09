Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки

«Как известно, начиная с 2022 года Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под лицемерными предлогами “сложной международной обстановки” и “соображений безопасности”. Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине», — сказал глава дипмиссии российским журналистам.
Он объяснил причины, по которым принял участие в церемонии в Нагасаки, но воздержался от присутствия на аналогичном мероприятии 6 августа в Хиросиме.
«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Представители администрации лично посетили российское посольство, передав письмо за подписью мэра города с приглашением принять участие в панихиде и сопроводив его исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия», — заявил посол.
Бомбардировка Нагасаки
- Произошла 9 августа 1945 года в 11.02 по местному времени (5.02 мск).
- ВВС США сбросили на город атомную бомбу Fat Man («Толстяк») мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны.
- Более 73 тысяч человек погибли или пропали без вести.
- Позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек.
- Более 50 процентов пострадавших получили ожоги, до 30 процентов получили повреждения от ударной волны, 20 процентов подверглись действию проникающей радиации.
- Пожары уничтожили большую часть жилых зданий.
- Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме.
- В одном из японских докладов Нагасаки сравнили с «кладбищем, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты».
- В месте эпицентра ядерного взрыва и рядом с ним на площади 18 гектаров расположился Парк мира, в центре которого находится огромная фигура сидящего полуобнаженного мужчины. Правая рука его поднята вверх, как бы указывая на падающую бомбу, а левая протянута горизонтально и символизирует мир и прощение.
- В Парке мира расположен Музей документов атомной бомбардировки Нагасаки, один из экспонатов которого — часы со стрелками, застывшими на 11.02.