Пике на Камчатке: врач сказал, как умерший пилот смог посадить вертолет

При этом Кондрахин добавил, что даже если у человека все хорошо, то инфаркт может случиться по любым причинам. К примеру, это может быть в результате спазма, который возникает, когда перезагружается сердце и коронарные сосуды спазмируются. Это, по словам кардиолога, тоже приводит к таким последствиям. Также влияет и психоэмоциональное, физическое напряжения либо аритмия, когда она приводит к асистолии.