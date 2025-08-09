Пике на Камчатке: врач сказал, как умерший пилот смог посадить вертолет

На Камчатке скончался пилот, который смог посадить вертолет Robinson у подножья вулкана Крашенинникова, несмотря на то, что еще в полете ему стало плохо с сердцем. Позже стало известно, что за штурвалом был местный рыбопромышленник, миллионер Игорь Кан. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал aif.ru, что могло произойти с пилотом, а также можно ли было этого избежать.
Сердце могло не выдержать перегрузок.
Пилоту вертолета Robinson, который совершил вынужденную посадку у подножья вулкана Крашенинникова и умер, могло стать плохо с сердцем из-за перегрузок при взлете, рассказал aif.ru Кондрахин. По его словам, в венах нижних конечностей бывает так, что образуются тромбы. Они могут попадать по всему организму, в том числе могут закупорить коронарную артерию. Кроме того, сосуд был уже настолько хорошо перекрыт, что любое обезвоживание привело к повышению застоя крови, образованию тромба, закупорке артерии и к коронарному синдрому.
«Как правило, человек говорит о том, что он переживает какие-то неприятности со стороны сердца. Поэтому для того, чтобы выявить это на ранней стадии нужно обратиться к врачу», — сказал собеседник издания.
При этом Кондрахин добавил, что даже если у человека все хорошо, то инфаркт может случиться по любым причинам. К примеру, это может быть в результате спазма, который возникает, когда перезагружается сердце и коронарные сосуды спазмируются. Это, по словам кардиолога, тоже приводит к таким последствиям. Также влияет и психоэмоциональное, физическое напряжения либо аритмия, когда она приводит к асистолии.
«Это может случиться неожиданно. Срывается ритм, что приводит к нарушению кровообращения и человек погибает», — сообщил он.
Корвалол никак не мог помочь пилоту.
Корвалол, который пил еще до поездки умерший пилот, никак не помогает при проблемах с сердцем, заявил aif.ru Кондрахин. Он подчеркнул, что ни в коем случае не надо рассчитывать на этот препарат в таких случаях.
«Если стало плохо, то надо принимать те препараты, которые назначает врач, а самое правильное — вызывать скорую помощь», — отметил врач.
Кардиолог добавил, что Корвалол является тем препаратом, который больше нужен для снижения психоэмоционального фона.
Смог посадить вертолет благодаря силе организма и характера.
Кан смог посадить вертолет благодаря силе организма и характера, отметил в беседе с aif.ru Кондрахин. При этом он отметил, что когда начинаются неприятности в сердце, есть такое понятие «золотой час». Врач пояснил, что в течение определенного периода времени можно провести манипуляции, чтобы избежать инфаркта. По его мнению, пилот почувствовал что-то неладное и на этом периоде принял все необходимые решения, чтобы избежать жертв.
«Также ему помогли сила воли, сила организма, но, к сожалению, мы увидели, чем все это закончилось», — сообщил кардиолог.
Он подчеркнул, когда возникают проблемы с сердцем у человека, его нужно положить, обездвижить, чтобы не вставал, а затем вызвать скорую помощь. Любая нагрузка — дополнительная нагрузка на сердце.
«А ему еще пришлось посадить вертолет, волноваться. Это было дополнительным эффектом для него», — отметил врач.
Могла произойти роковая случайность.
Умерший пилот вертолета Robinson мог скончаться от роковой случайности, которую перед полетом врачи могли и не выявить, заявил aif.ru Кондрахин. По его словам, электрокардиографию не делают каждый раз. Если сердце больное, то ЭКГ показывает, а в таких ситуациях человек обычно уже сам обращается.
«А здесь могло произойти просто роковое стечение обстоятельств. То есть у человека не было предпосылок заболеваний», — сказал собеседник издания.
По его словам, в данном случае организм пилота еще чувствовал себя в определенный момент хорошо, а потом произошли какие-то внешние факторы, например, тромб либо спазм сосудов, обезвоживание. Это могло привести к образованию тромба и сосуд, который более-менее нормально работал, в экстремальной ситуации не смог обеспечить сердце необходимой кровью.