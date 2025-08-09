Алехин: боевики ВСУ встретили в тапочках вышедших из трубы военных РФ

Боевики ВСУ в панике убегали от вышедших из труба участников операции «Поток». Как отметил в разговоре с aif.ru военный волонтер Роман Алехин, наши военные зашли в тыл так называемой четвертой линии обороны.
«У противника действительно была сумасшедшая паника, они не знали, куда бежать. Мы зашли в тыл, можно сказать, четвертой линии обороны, где противник на “расслабоне”, без бронежилетов, просто тусил по окопам. Боевики ВСУ ходил по населенному пункту спокойно, просто в одежде и в тапочках резиновых. И тут залетают к ним на позицию какие-то черные люди, на которых смотреть страшно», — сказал он.
Алехин обратил внимание на то, что противник был дезориентирован.
«Они просто начали оттуда уматывать, потому что даже если бы был приказ обороняться, они этого сделать уже не могли. Никто из них не понимал, откуда мы вылезли, как появились», — отметил он.
По словам военного волонтера, благодаря эффекту неожиданности нашим бойцам удалось зайти к противнику со спины и начать зачистку.
«Буквально через 20 минут после начала операции, когда наши добежали, противник взорвал все мосты. Это был показатель паники и того, что они не понимают вообще, что происходит. То есть они уничтожили все мосты, которые идут к Судже, чтобы остановить наше наступление и дать возможность сбежать тем, кто был в Судже. И вот в этот момент они побежали все, толпой, это 20−30 человек, кто с одним автоматом, у кого-то был пулемет на плече, бежали в сторону Украины, в сторону Сумской области», — поделился Алехин.
Военный волонтер объяснил, что благодаря панике в рядах ВСУ операция была реализована с минимальными потерями.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о просчётах и недооценке решительности ВС РФ во время весенней операции «Поток».