Алехин: боевики ВСУ встретили в тапочках вышедших из трубы военных РФ

«Буквально через 20 минут после начала операции, когда наши добежали, противник взорвал все мосты. Это был показатель паники и того, что они не понимают вообще, что происходит. То есть они уничтожили все мосты, которые идут к Судже, чтобы остановить наше наступление и дать возможность сбежать тем, кто был в Судже. И вот в этот момент они побежали все, толпой, это 20−30 человек, кто с одним автоматом, у кого-то был пулемет на плече, бежали в сторону Украины, в сторону Сумской области», — поделился Алехин.