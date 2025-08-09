Стал известен топ-5 отраслей с самыми высокими заработными платами в РФ

В мае 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников России составила 99 422 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 14,5%. Соответствующая информация приводится сотрудниками Росстата. Отмечается также, что есть и другие отрасли экономики, где заработная плата в два, а то и в три раза выше средней.
Данный рейтинг самых высоких начисленных зарплат возглавляет сфера деятельности трубопроводного транспорта. Специалисты этой отрасли получают около 316,7 тысяч рублей. На втором месте расположились сотрудники добычи нефти и природного газа — 225,9 тысячи. А на третьем сфера рыболовства и рыбоводства — 209,7 тысячи рублей.
В топ-5 отраслей с высокими зарплатами в нашей стране также попали сотрудники сферы деятельности воздушного и космического транспорта — 201, 4 тысячи; производства табачных изделий — 191,8 тысячи рублей.
Как KP.RU писал ранее, ряд россиян начнут получать повышенную зарплату с октября 2025 года. Индексация коснется, в том числе, сотрудников федеральных казенных учреждений. Так, к примеру, зарплаты некоторых граждан России вырастут на 7,6%.