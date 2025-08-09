Стал известен топ-5 отраслей с самыми высокими заработными платами в РФ

В мае 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников России составила 99 422 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 14,5%. Соответствующая информация приводится сотрудниками Росстата. Отмечается также, что есть и другие отрасли экономики, где заработная плата в два, а то и в три раза выше средней.