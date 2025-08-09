Эксперт Кондратьев: тактика БПЛА «Волчья стая» разрывает цели ВСУ на куски

Тактика БПЛА «Волчья стая» при атаке военных объектов ВСУ применяется с целью полностью парализовать систему защиты радиоэлектронной борьбы и, соответственно, систему ПВО противника, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Тактика “волчьей стаи” подразумевает нападение на “жертву” со всех сторон. Как волки нападают и разрывают на куски добычу, так и дроны, таким же образом, атакуют объекты одновременно с различных направлений, на различных высотах. В атаке дронов может участвовать до 200 штук», — отметил Кондратьев.
В итоге ПВО противника не справляется с таким массированным ударом и захлёбывается.
«Таким образом, порядка 25 процентов дронов сбиваются, а все остальные — 75 процентов, участвующих в атаке, доходят до целей и уничтожают их», — сказал Кондратьев.
Ранее стало известно, что российские военные в зоне СВО применяют тактику «Волчья стая» с использованием беспилотников. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что данную тактику российские войска переняли у НАТО и Израиля.
Напомним, Кондратьев рассказал, какие типы БПЛА используюттся для тактики «Волчья стая».