Алехин рассказал, что стало с участниками операции «Поток»

Практически все участники операции «Поток» вернулись в строй, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Что касается бойцов, то практически все участники операции вернулись в строй. Они почувствовали победу, поняли, как все это работает. Бойцы прошли реабилитацию и уже штурмуют Сумскую область, работают на других направлениях», — отметил он.
Алехин подчеркнул, что операция «Поток» стала самой дерзкой с начала СВО. Ее проведение позволило освободить Суджу с минимальными потерями.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал просчёты и недооценку решительности ВС РФ во время весенней операции «Поток».