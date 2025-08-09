Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алехин рассказал, что стало с участниками операции «Поток»

Практически все военные вернулись в строй.

Источник: Аргументы и факты

Практически все участники операции «Поток» вернулись в строй, рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.

«Что касается бойцов, то практически все участники операции вернулись в строй. Они почувствовали победу, поняли, как все это работает. Бойцы прошли реабилитацию и уже штурмуют Сумскую область, работают на других направлениях», — отметил он.

Алехин подчеркнул, что операция «Поток» стала самой дерзкой с начала СВО. Ее проведение позволило освободить Суджу с минимальными потерями.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал просчёты и недооценку решительности ВС РФ во время весенней операции «Поток».