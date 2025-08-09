Готовьте зонтики: в Башкирии в выходные пройдут грозовые дожди.

По данным Башгидромета, сегодня, 9 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах пройдут очень сильные ливни, предупреждают синоптики. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Днем воздух прогреется до +19,+24 градусов.