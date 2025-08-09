Готовьте зонтики: в Башкирии в выходные пройдут грозовые дожди.

В выходные жителей республики ожидает пасмурная погода с осадками, поэтому зонтики и дождевики точно не помешают.
По данным Башгидромета, сегодня, 9 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах пройдут очень сильные ливни, предупреждают синоптики. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Днем воздух прогреется до +19,+24 градусов.
В воскресенье, 10 августа, характер погоды сильно не изменится. Ночью и днем местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при гроше порывистый. Ночью столбики термометров покажут +10,+15 градусов, днем +19, +24 градусов.