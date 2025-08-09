Запускают с катапульты: генерал Попов рассказал об отражении БПЛА в Сочи

При этом он усомнился в том, что беспилотные комплексы могли запустить с территории Украины. Попов уточнил, что летают, как правило, БПЛА среднего радиуса действия. Если бы их запускали из-под Одессы, Николаева или Херсона, то они не смогли бы долететь через такое большое пространство. Он подчеркнул, что работа российских сил противовоздушной обороны уже хорошо отлажена.