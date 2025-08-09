Запускают с катапульты: генерал Попов рассказал об отражении БПЛА в Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что система ПВО отражает атаку беспилотников в городе. Все службы были приведены в состояние максимальной готовности. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, откуда были совершены запуски БПЛА, а также почему сейчас Украина атаковала город.
Запускали БПЛА со стороны Черного моря.
Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники по Сочи со стороны Черного моря, заявил aif.ru Попов. По его словам, они могли достаточно незаметно подойти на катерах и из нейтральных вод БПЛА запустить с катапульты.
Генерал пояснил, что российская территория там 12 морских миль — это 22,2 километра. То есть ВСУ могли запустить дроны с расстояния 30−50 километров.
«Мы, конечно, следим за кораблями там, но есть малозаметные катеры или надувные резиновые лодки больших размеров, которые на локаторах плохо видны», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что также украинские военные могли прикрыться каким-нибудь проходящим мимо большим танкером.
ВСУ могли действовать с территории РФ.
Попов отметил в разговоре с aif.ru, что беспилотные летательные аппараты также могли запустить с российской территории. По его словам, это могли сделать диверсионно-разведывательные группы, которые присутствуют в РФ.
«Где-нибудь с лужайки запустили и все», — отметил генерал.
При этом он усомнился в том, что беспилотные комплексы могли запустить с территории Украины. Попов уточнил, что летают, как правило, БПЛА среднего радиуса действия. Если бы их запускали из-под Одессы, Николаева или Херсона, то они не смогли бы долететь через такое большое пространство. Он подчеркнул, что работа российских сил противовоздушной обороны уже хорошо отлажена.
«Поэтому для Сочи характерны только два направления — или со стороны Черного моря, или с российской территории», — отметил генерал.
Зеленский нагнетает обстановку.
Владимир Зеленский нагнетает обстановку перед переговорами с РФ, запуская беспилотные комплексы по Сочи, заявил aif.ru Попов. Он пояснил, что подобные атаки являются просто психологической войной со стороны украинского руководства. Причем, как отметил генерал, в боевых действиях они проигрывают по всем статьям, а такую подлость Киев использует для нагнетания обстановки.
Попов уточнил, что им без разницы — долетит, не долетит. Им лишь бы об этом говорили, в СМИ информация появилась, лишь бы люди пугались. Он подчеркнул, что Украина не борется не за экономику, не за боевой потенциал, а лишь бы навредить.
«Также лишний раз показать Западу: “видите, мы боремся, а вы нам тогда дайте и еще раз дайте”. Еще один элемент этой цепочки — нагнетание Зеленским обстановки перед переговорами. Это все в контексте психологического давления», — сказал собеседник издания.
В Министерстве обороны РФ заявили, что 8 августа в период с 12.00 до 15.00 (мск) силами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотников, 8 из которых над территорией Краснодарского края.