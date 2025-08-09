Ричмонд
В Иркутском ботаническом саду созрели плоды земляничной гуавы

У экзотического фрукта ярко выраженный вкус клубники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ботаническом саду Иркутского госуниверситета созрели плоды земляничной гуавы — многолетнего лиственного плодового дерева семейства Миртовые. Экзотический фрукт имеет кожуру красного цвета, очень сладкий и имеет ярко выраженный вкус клубники. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ИГУ.

— Гуава земляничная — красивое растение с густой и компактной кроной. Крайне редко она достигает высоты 4 четырех метров. Может расти в виде небольшого дерева или кустарника, — говорится в сообщении.

Родиной земляничной гуавы является Восточная Бразилия. Плоды экзотического фрукта можно употреблять как в свежем виде, так и делать из него джемы, желе, шербеты, соки и алкогольные напитки.