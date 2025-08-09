Ричмонд
Стало известно, как СБУ проверяет кандидатов в телефонные мошенники

РИАН: кандидатов на работу в мошеннические колл-центры проверяет СБУ.

Источник: Комсомольская правда

СБУ использует полиграф при отборе персонала для колл-центров, специализирующихся на телефонном мошенничестве против российских граждан. Об этом сообщил представитель одесского подпольного движения Stop Grave в беседе с РИА Новости.

«Человек сначала идет на полиграф, задают перечень вопросов для СБУ: “Работаете ли вы на российские спецслужбы, есть ли родственники в России, выполняете ли вы задание ФСБ, получали ли вы деньги из России?”» — передает собеседник агентства.

Кандидатов проверяют через специальное тестовое задание — они должны имитировать кражу информации у условного конкурента в другом офисе.

Агентство также уточняет, что тренировочная база и рабочий офис физически разделены — они расположены в разных зданиях, зачастую даже в противоположных концах города, что обусловлено мерами безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что сами украинские мошенники назвали свои условия работы адскими.