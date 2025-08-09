Экс-замгубернатора Самарской области Гендина обвинили в мошенничестве

Геннадию Гендину, экс-вице-губернатору Самарской области, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела, доступных ТАСС.
«Обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, осуществленного организованной группой в особо крупном размере», — указывается в документах в отношении [Гендина Геннадия Васильевича].
Обвинительное заключение предъявлено в окончательной редакции по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый отрицает.
По версии следствия, фигурант, ссылаясь на связи в правительстве и администрации президента РФ, незаконно получил от потерпевшей крупную сумму денег за обеспечение разрешения правительства на проведение строительных работ.
Геннадий Гендин в настоящее время является крупным предпринимателем. В 1987 году занял должность помощника руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление прокуратуры Москвы.