Трамп заявил, что Зеленскому «кое-что придется подписать»

Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов «кое-что подписать» для достижения мира.
Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также заинтересован в мирном разрешении конфликта, передает The Guardian.
— Мы рассматриваем этот вариант, но на самом деле хотим получить что-то обратно, а что-то обменять. Это сложно, — ответил Трамп, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины.
Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Губернатор Аляски Майк Данливи также заявил о готовности штата провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.