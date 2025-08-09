Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Зеленскому «кое-что придется подписать»

Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов «кое-что подписать» для достижения мира.

Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов «кое-что подписать» для достижения мира.

Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин также заинтересован в мирном разрешении конфликта, передает The Guardian.

— Мы рассматриваем этот вариант, но на самом деле хотим получить что-то обратно, а что-то обменять. Это сложно, — ответил Трамп, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Губернатор Аляски Майк Данливи также заявил о готовности штата провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше