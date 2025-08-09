Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов за полгода

Те, кто включён в данный список, сталкиваются с серьёзными ограничениями. Им запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме как для уплаты налогов, получения зарплат и возмещения ущерба. Данные меры направлены на защиту общества и обеспечение безопасности в стране.