В новом учебном году в школах Перми появятся новые профильные классы

В сентябре в пермских школах откроются еще 7 сетевых профильных классов.

В сентябре в пермских школах откроются еще 7 сетевых профильных классов. На их поддержку городской бюджет направит 7 млн рублей.

С прошлого учебного года в местных школах работают профильные классы по разным направлениям, от судостроения и графического дизайна до беспилотных авиасистем. Им город тоже оказывает грантовую поддержку. Всего в городе действуют уже 60 профильных классов. В них школьники получают углубленные знания по экономике, авиастроению, медицине, предпринимательству, IT, технологиям.

Новацией учебного года 2024/25 станут предпрофессиональные классы — энергетический, таможенный, инженерно-строительные и другие.