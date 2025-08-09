В новом учебном году в школах Перми появятся новые профильные классы

С прошлого учебного года в местных школах работают профильные классы по разным направлениям, от судостроения и графического дизайна до беспилотных авиасистем. Им город тоже оказывает грантовую поддержку. Всего в городе действуют уже 60 профильных классов. В них школьники получают углубленные знания по экономике, авиастроению, медицине, предпринимательству, IT, технологиям.