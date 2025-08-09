Юрист рассказал, как внести изменения в ОСАГО после замены прав

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Внести изменения в полис ОСАГО после замены прав можно лично в офисе страховой компании или онлайн, но не следует с этим затягивать, рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Славнов.
«Можно подъехать в офис страховой компании, там внесут изменения, либо, как правило, также могут прислать все на электронную почту. Да сейчас все компьютеризировано, живем в XXI веке, достаточно, действительно, позвонить в страховую, скинуть всю необходимую информацию… И сразу вносятся изменения», — рассказал Славнов.
Юрист отметил, что лучше как можно быстрее внести действующие изменения, так как инспектор ГИБДД не сможет идентифицировать полис, поэтому придется связываться со страховой компанией и доказывать, что в водительское удостоверение были внесены изменения.