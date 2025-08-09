С сентября на омские улицы вернутся три автобусных маршрута

На линию выйдут автобусы № 28, 32 и 96. Первые два будут ходить своим привычным путем, а вот маршрут № 96 несколько изменит траекторию. Как сообщил директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш», он будет закольцован также как маршрут ныне действующего автобуса № 88.