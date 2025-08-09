С сентября на омские улицы вернутся три автобусных маршрута

С 1 сентября в Омске возобновят свою работу три автобусных маршрута. Летом они были отменены из-за снижения количества пассажиров.
На линию выйдут автобусы № 28, 32 и 96. Первые два будут ходить своим привычным путем, а вот маршрут № 96 несколько изменит траекторию. Как сообщил директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш», он будет закольцован также как маршрут ныне действующего автобуса № 88.
В районе бульвара Архитекторов автобусы будут поворачивать с 70 лет Октября на бульвар, потом направо на улицу Крупской, затем на улицу Дмитриева. После автобусы возвращаются на улицу 70 лет Октября.