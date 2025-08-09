9 августа в Казахстане ожидаются грозы, жара и высокая пожарная опасность

По всей стране прогнозируются сильная жара и штормовые явления, которые могут повлиять на повседневную жизнь и состояние окружающей среды.
В Астане ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Дневная температура воздуха будет колебаться около +23 °C, а ночная — около +15 °C.
В Алматы днем ожидается жара до +35…+36°С, что требует осторожности особенно для пожилых и тех, кто подвержен перегреву.
В Шымкенте 9 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, несмотря на относительно умеренную дневную температуру.
В Мангистауской области днем температура воздуха повысится до +35…+40°С, а на юге региона ожидается сильная жара до +44°С. При этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, требующая повышенного внимания жителей и служб.
В Кызылординской области температура днем поднимется до +38…+43°С. Жителям региона стоит учитывать прогноз повышенного температурного фона и воздерживаться от действий, способных спровоцировать пожары.
В Туркестанской области также ожидается сильная жара до +43°С. Высокая пожарная опасность сохраняется на всей территории области, поэтому рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Алматинская область и область Жетісу прогнозируют повышение температуры до +34…+39°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность на большей части территории.
В Жамбылской области дневная температура достигнет +34…+39°С, при этом высокая пожарная опасность требует особого внимания.
В Карагандинской области ожидаются временами сильные дожди с грозами и градом. Ветер будет дуть с порывами до 20 м/с, ночью и утром возможен туман. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируется сильный дождь с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 28 м/с. Пожарная опасность на юго-западе остается высокой.
В Абайской области 9 августа ожидается сильный дождь, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 28 м/с. На юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жамбылской области днем прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с и жара до +39°С. На большей части региона сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области ожидается сильная жара до +41°С, а в Туркестанской области жара продлится с 11 по 13 августа с температурами до +41°С.
В Акмолинской области ночью и утром ожидаются грозы, туман, а днем ветер с порывами до 20 м/с. В пожарной безопасности следует быть особенно внимательными.
В Северо-Казахстанской области возможен туман, а ветер днем будет достигать порывов до 20 м/с.
В Павлодарской области ожидаются грозы, град и туман. Ветер днем может достигать порывов 15−20 м/с.
В Костанайской области прогнозируются грозы и туман, ветер с порывами до 20 м/с. Пожарная опасность сохраняется.
В Атырауской области днем ожидается гроза и жара до +36°С. Пожарная опасность сохраняется на востоке и высокая — на других территориях региона.
В Актюбинской области прогнозируется жара до +35°С и высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, сопровождаемая жарой и грозами.
Жителям всех регионов рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности и внимательно следить за обновлениями прогноза погоды.