9 августа в Казахстане ожидаются грозы, жара и высокая пожарная опасность

В Казахстане 9 августа, по сведениям синоптиков, ожидается резкое повышение температуры воздуха и непогода в виде гроз с градом, что создаёт высокий риск возникновения природных пожаров и требует особого внимания жителей и служб по обеспечению безопасности, передает El.kz.