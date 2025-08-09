В США рассказали о роли Украины в мирном урегулировании: какие инструкции получит Киев

«В администрации [Джо] Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — рассказал эксперт.