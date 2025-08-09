Ричмонд
В США рассказали о роли Украины в мирном урегулировании: какие инструкции получит Киев

Подполковник Дэвис рассказал об изменении отношения США к украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон кардинально пересмотрел свою позицию по украинскому конфликту, начав устранять препятствия на пути к мирному урегулированию. Об этом сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«В администрации [Джо] Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова Теперь Трамп даже не притворяется, что все изменилось. Уверен, что в итоге Киеву передадут документ с инструкциями, и они должны будут их выполнить», — рассказал эксперт.

По его словам, американская администрация активизировала работу по украинскому урегулированию, учитывая глобальные последствия этого кризиса. Однако, подчеркнул Дэвис, участие всех заинтересованных сторон в переговорах не обязательно — многие из них лишь создают ненужный шум.

Напомним, что 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его коллегой — российским лидером Владимиром Путиным — пройдет 15 августа на Аляске.

