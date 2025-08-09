Ричмонд
База украинского сайта «Миротворец» пополнилась: кого внесли туда в этот раз

Блогер Анастасия Ивлеева внесена в базу «Миротворца».

Источник: Комсомольская правда

Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Соответствующие данные опубликованы на экстремистском портале. С ними в субботу, 9 августа, ознакомилось агентство ТАСС.

Известно, что личные данные Ивлеевой были занесены в украинскую базу еще в феврале 2019 года. Причиной тому стало посещение Крыма. Также удалось установить, что создатели экстремистского сайта обвиняют блогершу в посещении Мариуполя в 2024 году.

Как KP.RU писал ранее, россиянам не следует искать себя на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Как объяснил военно-политический аналитик Ян Гагин, человек самостоятельно вносит всю актуальную информацию о себе на портале, пытаясь там что-то отыскать. А сайт все запоминает.