База украинского сайта «Миротворец» пополнилась: кого внесли туда в этот раз

Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Соответствующие данные опубликованы на экстремистском портале. С ними в субботу, 9 августа, ознакомилось агентство ТАСС.
Известно, что личные данные Ивлеевой были занесены в украинскую базу еще в феврале 2019 года. Причиной тому стало посещение Крыма. Также удалось установить, что создатели экстремистского сайта обвиняют блогершу в посещении Мариуполя в 2024 году.
Как KP.RU писал ранее, россиянам не следует искать себя на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Как объяснил военно-политический аналитик Ян Гагин, человек самостоятельно вносит всю актуальную информацию о себе на портале, пытаясь там что-то отыскать. А сайт все запоминает.