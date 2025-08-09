Как KP.RU писал ранее, россиянам не следует искать себя на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Как объяснил военно-политический аналитик Ян Гагин, человек самостоятельно вносит всю актуальную информацию о себе на портале, пытаясь там что-то отыскать. А сайт все запоминает.