Алехин: операцию «Поток» могут успешно повторить на других направлениях

В ходе подготовки и проведения операции наши военные получили огромный опыт.

Источник: Аргументы и факты

Операция «Поток» может быть успешно реализована на других направлениях. Таким мнением с aif.ru поделился военный волонтер Роман Алехин.

«Не бывает такого, что одно и тоже нельзя провести на каких-то других направлениях. Это все можно, потому что не бывает такого, что противник будет ожидать любого нашего решения и перекроет любые дырки в обороне. То есть одна и та же операция может и на другом участке точно так же сработать», — отметил он.

Алехин подчеркнул, что операция «Поток» дала большой опыт.

«Мы получили опыт работы с трубой, мы теперь знаем, как этот процесс облегчить и ускорить. У противника такого нет», — подчеркнул он.

Ранее военный волонтер Алехин рассказал, что вышедших из трубы российских военных боевики ВСУ встретили в тапочках.