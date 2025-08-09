Алехин: операцию «Поток» могут успешно повторить на других направлениях

Операция «Поток» может быть успешно реализована на других направлениях. Таким мнением с aif.ru поделился военный волонтер Роман Алехин.
«Не бывает такого, что одно и тоже нельзя провести на каких-то других направлениях. Это все можно, потому что не бывает такого, что противник будет ожидать любого нашего решения и перекроет любые дырки в обороне. То есть одна и та же операция может и на другом участке точно так же сработать», — отметил он.
Алехин подчеркнул, что операция «Поток» дала большой опыт.
«Мы получили опыт работы с трубой, мы теперь знаем, как этот процесс облегчить и ускорить. У противника такого нет», — подчеркнул он.
Ранее военный волонтер Алехин рассказал, что вышедших из трубы российских военных боевики ВСУ встретили в тапочках.