Украинке отказали во въезде в Россию из-за переписки с родителями на украинском

Гражданке Украины было отказано во въезде в Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, причиной стал факт смены языка общения с родителями в мессенджере после начала специальной военной операции (СВО) — вместо русского языка девушка начала общаться на украинском.
Женщина, проживающая в РФ с 2018 года, имеющая вид на жительство, постоянную регистрацию и состоящая в браке с россиянином, была остановлена пограничниками при возвращении в Москву из Абу-Даби. При осмотре ее телефона пограничники обратили внимание на то, что переписка с родителями перешла на украинский язык после начала СВО.
Кроме того, телефон показался им «подозрительно пустым», с небольшим количеством контактов и отсутствием социальных сетей. Также выяснилось, что брат женщины уклоняется от украинской военной службы.
Украинка оспорила отказ во въезде в суд, заявив, что не связана с украинскими спецслужбами, поддерживает СВО и считает свой родной город «истинно русским». Однако суд отклонил ее иск, посчитав решение пограничников законным и обоснованным в целях защиты безопасности России, передает РИА Новости.
При этом свыше пяти тысяч граждан Украины въехали на территорию России в период с января по март 2025 года. Всего же государственную границу пересекли 5427 украинцев. Вместе с тем президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процесс выдачи виз участникам государственной программы по переселению в РФ соотечественников.