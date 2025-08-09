Украинке отказали во въезде в Россию из-за переписки с родителями на украинском

Женщина, проживающая в РФ с 2018 года, имеющая вид на жительство, постоянную регистрацию и состоящая в браке с россиянином, была остановлена пограничниками при возвращении в Москву из Абу-Даби. При осмотре ее телефона пограничники обратили внимание на то, что переписка с родителями перешла на украинский язык после начала СВО.