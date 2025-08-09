В РФ снизилось число ДТП на дорогах за первое полугодие

В первом полугодии 2025 года количество дорожных происшествий в России уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Лидерами по аварийности стали столица, Московская область и Краснодарский край. Об этом проинформировали в страховом доме ВСК в разговоре с РИА Новости.
«Уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16%», — рассказал собеседник агентства.
Среди регионов с наибольшей аварийностью также значатся: Новосибирская область (3,9% от общего количества ДТП), Челябинская область (2,8%), Республика Башкортостан (2,7%) и Ростовская область (2,5%).
Уточняется, что владельцы автомобилей ВАЗ оказались виновниками дорожных происшествий в 17% случаев, что является самым высоким показателем среди всех марок.