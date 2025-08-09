Ричмонд
В РФ снизилось число ДТП на дорогах за первое полугодие

Число ДТП на дорогах РФ за первое полугодие 2025 года снизилось на 16%

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2025 года количество дорожных происшествий в России уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Лидерами по аварийности стали столица, Московская область и Краснодарский край. Об этом проинформировали в страховом доме ВСК в разговоре с РИА Новости.

«Уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16%», — рассказал собеседник агентства.

Среди регионов с наибольшей аварийностью также значатся: Новосибирская область (3,9% от общего количества ДТП), Челябинская область (2,8%), Республика Башкортостан (2,7%) и Ростовская область (2,5%).

Уточняется, что владельцы автомобилей ВАЗ оказались виновниками дорожных происшествий в 17% случаев, что является самым высоким показателем среди всех марок.

Накануне в МВД предупредили о новой мошеннической схеме аферистов с использованием писем под видом сообщения от ГИБДД.