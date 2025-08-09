Эмиграция и помощь в получении виде на жительство: мошенники практикуют новый способ обмана россиян

Мошенники нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах. Об этом сообщают РИА Новости.
Аферисты звонят жертвам и уточняют, не оставляли ли она заявку на оформление документов для переезда. Начинают психологически манипулировать и предлагают на выбор ряд государств, где можно было бы остановиться.
Если жертва все же ведется на уловку злоумышленника и соглашается проверить возможность эмиграции, мошенник просит назвать код из смс-сообщения, чего категорически нельзя делать. Таким образом вы самостоятельно откроете аферистам доступ к своим личным данным и позволите им сломать ваш аккаунт на «Госуслугах».
Как KP.RU писал ранее, новая схема обманов аферистов раскрыта. Злоумышленники звонят россиянам «от лица служб доставок», требуя назвать код из смс для проверки данных заказа с курьером. Далее диалог прерывается уже лжесотрудниками Роскомнадзора, которые сообщают, что телефонный разговор был небезопасным и они пришли якобы на помощь.