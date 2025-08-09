Алехин сказал о двух неизвестных операциях с броском по трубе до «Потока»

Подземную трубу для захода в тыл противника российские военные использовали еще до проведения операции «Поток», рассказал aif.ru военный волонтер Роман Алехин.
«Если даже не ошибаюсь, то за всё это время, это (операция “Поток”) был, даже не второй, а третий раз. Один раз точно заходили по, кажется, канализационной трубе. Понятно, что противник теперь будет внимательнее, но он же не знает, как мы идем и где мы идем», — сказал он.
При этом, по словам Алехина, операция «Поток» стала самой дерзкой с начала СВО.
«По дерзости и по сложности это пока была непревзойденная операция», — подчеркнул он.
Напомним, что в январе 2024 года бойцы российской добровольческой бригады «Ветераны» проникли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» через трубу, которую ранее обнаружила разведка.
Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате бойцы воплотили свой план в жизнь: 150 штурмовиков проползли порядка двух километров по подземной трубе диаметром 80 сантиметров и пробрались в тыл противника, отрезав большую часть укреплений ВСУ на юге Авдеевки и взяв в плен группу украинских бойцов.