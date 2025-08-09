Алехин сказал о двух неизвестных операциях с броском по трубе до «Потока»

«Если даже не ошибаюсь, то за всё это время, это (операция “Поток”) был, даже не второй, а третий раз. Один раз точно заходили по, кажется, канализационной трубе. Понятно, что противник теперь будет внимательнее, но он же не знает, как мы идем и где мы идем», — сказал он.