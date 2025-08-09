Нумеролог Белова назвала приметы, которые несут опасность для беременной женщины

Не рекомендовалось волноваться и плакать. Считалось, что из-за этого у ребенка может развиться малокровие и мать выплачет из него все жизненные силы. Нельзя было трогать острые предметы. Женщина могла прясть, но ни в коем случае не должна была шить или вышивать во время беременности, чтобы острые иглы не могли навредить ребенку. Не разрешалось поднимать ничего тяжелого. Нельзя было спать в углу, потому что считалось, что это место, в котором обитают злые силы и духи, которые также могут навредить ребенку. Нельзя было расчесывать волосы, но потом эта примета изменилась, и женщине просто не рекомендовали расплетать косу до дня родов. Она не должна была расплетать ее даже во время мытья головы. Считалось, что вместе с распущенными волосами может утечь и жизненная сила из малыша.