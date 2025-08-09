Нумеролог Белова назвала приметы, которые несут опасность для беременной женщины

Актриса Агата Муцениеце и певец Петр Дранга раскрыли пол будущего ребенка — у звездной пары будет девочка. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой о приметах, которые сообщают об опасности для малыша и будущей матери.
По ее словам, народная традиция сохранила огромное количество примет, которые касаются беременности и вынашивания ребенка. Например, считалось, что беременная наиболее уязвима для всех недобрых взглядов и сглаза, поэтому сообщать о ее положении было нельзя никому, кроме самых близких родственников.
— В древности наши предки никогда не сообщали другим людям о беременности до появления малыша на свет. Конечно же, самые близкие родственники, отец ребенка, родители будущих мамы и папы, братья, сестры, знали о том, что женщина находится в положении. Тем не менее сообщать даже близким подругам не рекомендовалось до родов. Женщину старались скрыть от посторонних глаз. Если беременная была вынуждена выйти на улицу, она надевала одежду, которая максимально скрывала живот, — рассказала она.
Нумеролог отметила, что во время беременности также настоятельно рекомендовалось не хвататься за лицо. Считалось, что от этого у ребенка могут появиться родимые пятна, которые останутся с ним на всю жизнь.
Эксперт подчеркнула, что был и ряд других примет, которые касались беременности:
Не рекомендовалось волноваться и плакать. Считалось, что из-за этого у ребенка может развиться малокровие и мать выплачет из него все жизненные силы. Нельзя было трогать острые предметы. Женщина могла прясть, но ни в коем случае не должна была шить или вышивать во время беременности, чтобы острые иглы не могли навредить ребенку. Не разрешалось поднимать ничего тяжелого. Нельзя было спать в углу, потому что считалось, что это место, в котором обитают злые силы и духи, которые также могут навредить ребенку. Нельзя было расчесывать волосы, но потом эта примета изменилась, и женщине просто не рекомендовали расплетать косу до дня родов. Она не должна была расплетать ее даже во время мытья головы. Считалось, что вместе с распущенными волосами может утечь и жизненная сила из малыша.
Как рассказала собеседница «ВМ», с древних времен было принято, чтобы мужчина присутствовал на родах жены. Он должен был помогать, поддерживать, утешать ее, брать на себя часть боли. Поэтому и современным женщинам рекомендуется брать мужа на роды.
Если женщина хотела, чтобы ее ребенок вырос трудолюбивым, заботливым, внимательным к себе и к своей семье, то стоило во время беременности носить одежды уже рожавших женщин, например, матери или свекрови. Считалось, что так ребенку передается родовая сила. Эта примета актуальна и на сегодняшний день, объяснила эксперт:
— После рождения девочку заворачивали в мамину рубаху, а мальчика — в папину. Тогда ребенок сразу перенимает весь жизненный опыт своих родителей.
По ее мнению, многие из этих примет можно взять на вооружение и сегодня.
— Конечно же, все уже прекрасно понимают, что если женщина возьмет в руки иглу во время беременности, она вряд ли навредит малышу. Но и сейчас актуально, что, например, беременной нельзя волноваться и полезно взять мужа на роды, — заключила Белова.
Ранее «ВМ» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, почему опасно выставлять фотографии во время беременности на всеобщее обозрение. По ее словам, публикация «беременных» фотографий несет в себе опасность, потому что малыша могут сглазить. Эксперт отметила, что женщина должна очень бережно относиться к своей беременности, потому что это сакральное таинство, которое нужно оберегать и не выставлять напоказ.