Какие цветы не стоит дарить учителям 1 сентября? Отвечает эксперт

Традиция дарить цветы педагогам на 1 сентября может обернуться неприятными последствиями для многих учителей, страдающих от аллергии. Попова подчеркнула, что георгины могут вызывать сильные аллергические реакции, а розы, обладая ярким ароматом и высоким содержанием пыльцы, представляют опасность для людей с предрасположенностью к аллергиям. Ромашки также часто становятся причиной аллергических симптомов из-за большого количества пыльцы.