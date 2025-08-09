Какие цветы не стоит дарить учителям 1 сентября? Отвечает эксперт

Согласно информации, предоставленной аллергологом-иммунологом Натальей Поповой из Видновской больницы, учителям не рекомендуется дарить букеты с розами, георгинами и ромашками в честь Дня знаний. Эксперт отметила, что эти цветы содержат значительное количество пыльцы, являющейся аллергеном. Об этом рассказали в беседе с NEWS.ru.
Традиция дарить цветы педагогам на 1 сентября может обернуться неприятными последствиями для многих учителей, страдающих от аллергии. Попова подчеркнула, что георгины могут вызывать сильные аллергические реакции, а розы, обладая ярким ароматом и высоким содержанием пыльцы, представляют опасность для людей с предрасположенностью к аллергиям. Ромашки также часто становятся причиной аллергических симптомов из-за большого количества пыльцы.
В качестве альтернативы аллерголог рекомендовала выбирать орхидеи, хризантемы, каллы, герберы и альстромерии. Эти цветы выделяют меньше пыльцы и имеют низкий уровень аллергенности, при этом оставаясь привлекательными.
Попова предложила отдавать предпочтение монокомпозиционным букетам или композициям с ограниченным количеством компонентов. Она также посоветовала выбирать цветы с гладкими лепестками и минимальным количеством листьев, а молодые бутоны считаются менее аллергенными. Кроме того, важно очищать букеты от лишних листьев и стеблей перед дарением.