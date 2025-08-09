Около 14 тысяч первоклассников примут школы Хабаровского края в новом учебном году

«На сегодняшний день подано 6700 заявлений. Это, конечно, меньше, чем в предыдущие годы. Я думаю, что до конца августа еще порядка 100−150 человек подойдут, заявления напишут. Есть учреждения в городе, где набирается до 11 параллелей первых классов ежегодно. Это школы Центрального района, и они вынуждены набирать дополнительные классы. Традиционно в школе № 68, Лицее “Звездный” мест не бывает уже к 1 июля. Тем не менее, мы всегда руководителям ставим задачу открыть такое количество классов, чтобы они вместили всех желающих, проживающих на территории, даже если она не закреплена за местом жительства родителей», — отметила Татьяна Матвеенкова.