Туристам дорогу. Где отдохнуть в Хабаровском крае

— В этом году решили приехать семьей в Хабаровск на несколько дней. Сами мы из Приморья. Я здесь бывал много лет назад, захотел показать город детям. Мне нравится, что здесь очень спокойно. Никто никуда не торопится. Есть чем заняться и куда сходить даже в жару. Детям, конечно же, больше всего понравилось высматривать белок в парках и бегать через фонтаны на набережной, — рассказал о своих впечатлениях о поездке Алексей Юрьев.