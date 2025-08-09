Туристам дорогу. Где отдохнуть в Хабаровском крае

Это неудивительно: наш регион привлекает гостей своей красивой и уникальной природой, а также возможностями для активного отдыха. Местные жители не отстают от гостей и часто выбирают для отпуска родные края. Расскажем, где можно отдохнуть, не выезжая за пределы региона, и как сделать свое путешествие запоминающимся.
Посетить обязательно.
Первым пунктом назначения будет столица региона — Хабаровск. Иногда, даже прожив здесь несколько лет, люди все еще продолжают узнавать о городе что-то новое. Практически каждое здание в центре является памятником архитектуры с многолетней историей. Театр юного зрителя (бывший доходный дом Кровяковых), Дом коммуны, Дальневосточная государственная научная библиотека (доходный дом Плюсниных) и многие другие постройки на «красной линии» расскажут много о прошлом Хабаровска.
Чего стоит один Утес. Когда-то он был военным сооружением. Считалось, что именно с этого места начинался город. Последние несколько лет он находился на реконструкции, а в 2024-м вновь распахнул двери для посетителей. Сейчас это место стало одним из культурных центров краевой столицы. Там регулярно проводят интересные мастер-классы, лекции, выставки и не только.
— В этом году решили приехать семьей в Хабаровск на несколько дней. Сами мы из Приморья. Я здесь бывал много лет назад, захотел показать город детям. Мне нравится, что здесь очень спокойно. Никто никуда не торопится. Есть чем заняться и куда сходить даже в жару. Детям, конечно же, больше всего понравилось высматривать белок в парках и бегать через фонтаны на набережной, — рассказал о своих впечатлениях о поездке Алексей Юрьев.
Стоит посетить и другие города региона. Например, Город юности — Комсомольск-на-Амуре. Он славится своей историей и авиастроительным заводом. На знаменитое производственное предприятие попасть можно только с экскурсией, и если это ваша мечта, лучше заранее обратиться с вопросом в одну из местных турфирм. А вот узнать больше об истории СССР здесь можно, просто гуляя по городу и иногда заглядывая в справочники в интернете.
Любители послушать шум морских волн могут отправиться в Советскую Гавань. Она находится на берегу Татарского пролива. Правда, ехать от Хабаровска далековато — дорога на машине занимает около семи часов.
Погружаемся в историю.
Первые люди появились на территории Хабаровского края еще задолго до того, как эту территорию обнаружили Москвитин, Хабаров и Муравьев-Амурский. Убедиться в этом можно, изучив одну из главных достопримечательностей региона — петроглифы Сикачи-Аляна.
Это древние наскальные рисунки возрастом до 14 000 лет, которые находятся в 70 километрах от Хабаровска. Они и будут второй точкой нашего путешествия.
Советуем планировать поездку туда именно в теплое время года, так как зимой добраться будет гораздо сложнее.
Причем такой отдых будет интересен всем — и взрослым, и детям. Здесь можно узнать, как жили коренные народы Приамурья, разглядывая изображения мамонтов, шаманов и другие. В местном этнографическом музее более подробно расскажут о жизни тех, кто охотился с помощью копья и верил в духов огня. Любители более активного времяпрепровождения смогут сплавиться по реке Дуй и насладиться всей красотой природы этого места.
Киты и сапы.
Третьей точкой для путешествия по Хабаровскому краю станут Шантарские острова. Нетронутые леса и море не оставят вас равнодушными. Это место, куда мечтают попасть и многие местные жители, и туристы со всего мира. Туроператоры предлагают прогулки по скалам и водопадам, интересные лекции, а самое главное — встречу лицом к лицу с гренландскими китами и касатками. Эти морские обитатели будут так близко, что можно разглядеть каждый нарост на их коже.
Правда, такое путешествие доступно далеко не каждому. Без учета трансфера цены на туры туда начинаются от ста тысяч рублей. При этом жить придется в глэмпинге, а туалет общий на всех. Добраться до Шантар тоже нелегко, но вполне возможно. Такой отдых подойдет тем, кто не боится трудностей и хочет полностью погрузиться в мир первозданной нетронутой природы.
Хотите более легкодоступный маршрут? Тогда посетим озеро Амут с кристально чистой водой. Оно находится около Комсомольска-на-Амуре. Только представьте: прозрачное озеро, а вокруг — тайга и скалы. Добраться несложно. От города на машине доедете примерно за три часа.
Сюда можно отправиться с палатками на пару дней, чтобы погулять по лесу, пособирать дикую ягоду и пройти через озеро на сап-борде. Для любителей активного отдыха предусмотрены маршруты разной сложности.
— Озеро Амут — это место, где время останавливается. Когда ты выходишь из леса и перед тобой открывается зеркальная гладь, окруженная горами, кажется, будто попал в другую реальность. Здесь нет толп туристов, лишь природа. Ощущение полной оторванности от цивилизации. Телефон ловит только на вершинах, а вместо дорог — узкие тропы, которые местами теряются в зарослях папоротника. Если хотите настоящего уединения — вам сюда, — говорит хабаровчанка Карина Лапковская.
Смотрим и наслаждаемся.
Последней точкой нашего путешествия станут лотосовые озера. Лотосы Комарова занесены в Красную книгу, цветут они совсем недолго — с середины июля до второй половины августа, но очень красиво.
Одно из мест, где их можно найти, — озеро около села Галкино. От Хабаровска ехать всего 27 километров. В период цветения туда регулярно отправляются туристические экскурсии.
Только не забудьте о правильной одежде: около подобных водоемов всегда много насекомых, а также придется проходить пешком через грязь. Поэтому платья и шорты лучше отложить и выбрать удобные спортивные костюмы.
С лотосами действует главное правило — смотрим глазками и не трогаем. Рвать нельзя. Это не только мгновенно убивает растение, но и несет за собой ответственность — штраф за каждый загубленный цветок.
На этом мы заканчиваем наше путешествие по Хабаровскому краю. Этот список достопримечательностей совсем не полный. Мы рассказали лишь о некоторых чудесах региона. А здесь есть еще десятки мест, где можно отлично провести отпуск. И каждый точно сумеет выбрать что-нибудь для себя. На любой бюджет и время года.