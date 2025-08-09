В Москве возобновили расследование дела о хищении 12 квартир Минобороны

По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили в армии и не имели права на получение жилья от Минобороны. Для оформления квартир они использовали поддельные документы. Все преступные действия произошли в 2019 году, когда статус квартир оставался неопределенным.