РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что значительное количество иностранных наемников, воюющих в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в российском плену.
Источник сообщил, что в плен были взяты многочисленные иностранные граждане, включая наемника из Вьетнама.
— Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама, — цитирует заявление источника РИА Новости.
Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.
До этого бойцы группировки «Восток» в ходе боев за село Карла Маркса в ДНР взяли в плен иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.
В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.
Также стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.