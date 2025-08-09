Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.