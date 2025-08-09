«Волчья стая» кошмарит ВСУ: бойцы РФ овладели тактикой НАТО и Израиля

«Данная тактика есть на вооружении как НАТО, так и израильской армии, — сказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. — В ней участвуют дроны, оснащенные искусственным интеллектом, нейросетями, то есть они могут моделировать полет и выбирать себе ведущий БПЛА, который может управлять в полёте всеми остальными дронами. Это как ретранслятор, который дает команды, получаемые от оператора, и потом распределяет по тем дронам, которые находятся ниже или на него заведены».