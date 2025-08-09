«Волчья стая» кошмарит ВСУ: бойцы РФ овладели тактикой НАТО и Израиля

Российские бойцы в зоне СВО применили новую тактику БПЛА «Волчья стая». Эксперты рассказали aif.ru об эффективности таких атак беспилотников на военные объекты ВСУ.
Переняли тактику у НАТО и Израиля.
«Данная тактика есть на вооружении как НАТО, так и израильской армии, — сказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. — В ней участвуют дроны, оснащенные искусственным интеллектом, нейросетями, то есть они могут моделировать полет и выбирать себе ведущий БПЛА, который может управлять в полёте всеми остальными дронами. Это как ретранслятор, который дает команды, получаемые от оператора, и потом распределяет по тем дронам, которые находятся ниже или на него заведены».
Генерал-майор отметил, что данная тактика постоянно совершенствуется.
«Наши войска берут самое лучшее, самое передовое, что есть у нашего врага, иначе мы никогда не победим. Поэтому и применяются те же самые тактические приемы, причем уже усовершенствованные», — добавил Липовой.
«Волчья стая» парализует силы ПВО противника.
При тактике «Волчья стая» в атаке военных объектов ВСУ могут принимать участие до 200 беспилотников, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его словам, тактика «Волчьей стая» подразумевает нападение на «жертву» со всех сторон. Как волки нападают и разрывают на куски добычу, так и дроны таким же образом одновременно атакуют военные объекты.
«При такой тактике цели одновременно атакуются с различных направлений, на различных высотах и просто разрывают объектовую систему защиты противника, парализуя ее. То есть система ПВО просто захлёбывается при массированном ударе. Для “Волчьей стаи” может быть использовано до 200 дронов», — отметил Кондратьев.
По словам эксперта, порядка 25 процентов беспилотников сбиваются, а все остальные — 75 процентов, участвующих в атаке, доходят до целей и уничтожают их.
«Волчья стая» может атаковать любые объекты ВСУ.
Липовой рассказал, какие объекты могут быть поражены при применении тактики БПЛА «Волчья стая».
«Боевые действия показали, что будущее за беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием. И те задачи, которые раньше выполняла авиация, теперь могут с успехом выполнять дроны, которые сейчас по радиусу действия позволяют перекрыть радиус действия военных самолетов. И самое главное здесь еще: дешевизна решения таких задач и отсутствие человеческого фактора. Потому что на подготовку пилота до уровня боевых действий, который может выполнять поставленные задачи, требуется много времени и вложений от государства», — сказал Липовой.
Отвечая на вопрос, какие объекты противника могут быть уничтожены при применении тактики «Волчья стая», генерал-майор ответил, что любые, то есть целью БПЛА, например, могут быть как командные пункты ВСУ, так и хранилища оружия НАТО.
«Дроны запрограммированы, и оператор может направить их в любую точку, как на военные объекты — производственные мощности и складские территории, где могут укрывать боевую технику и вооружение, так и командные пункты, которые сейчас стараются скрыть под землей. Но не всегда у противника это получается», — подытожил Липовой.