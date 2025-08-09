Стрельба произошла в американском университете Эмори

Полицейский погиб в результате стрельбы в университете Эмори в городе Атланта, США. Об этом сообщает телеканал CBS News.
В ходе перестрелки правозащитники ликвидировали подозреваемого.
Мэр Атланты Андре Диккенс заявил, что среди мирных жителей жертв нет. По словам очевидцев, несколько пуль попали в окна здания Центров по контролю и профилактике заболеваний США, находящегося рядом с университетским кампусом, передает телеканал.
Несколько человек пострадали в казино Grand Sierra Resort в американском штате Невада, где мужчина открыл стрельбу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего, которого сразу же доставили в больницу.
Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.